Сергей Дубовой поддержал отрицательные заключения по двум проектам законов

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в работе комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей РФ. Глава регионального парламента входит в состав комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.

В ходе очередного обсуждения вопросов по законодательным инициативам регионов Сергей Дубовой поддержал отрицательное заключение комиссии по проекту закона, подготовленному Самарской Губернской Думой. Проект закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагает установить, что территории, на которых могут быть запрещены платные парковки, определяются в порядке, установленном правительством Российской Федерации. В настоящее время таким правом обладают субъекты Российской Федерации.

Сергей Дубовой согласился и с другим отрицательным заключением комиссии - по проекту законодательной инициативы «О внесении изменений в статью 27.1 Федерального закона «Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подготовленному Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.

Предлагается наделить старост сельских населенных пунктов полномочиями по взаимодействию с органами местного самоуправления по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения (создание музеев, муниципальной пожарной охраны, осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений). Однако такое правовое регулирование представляется избыточным, поскольку в соответствии с действующей нормой федерального закона перечень полномочий старосты является открытым, содержит, в том числе осуществление иных полномочий и прав, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.