Председатель Думы Сергей Дубовой поздравил коллектив жилищно-коммунального хозяйства Видяево с 15-летием образования предприятия.

- Ваш ежедневный кропотливый труд порой остается незамеченным, но от этого он не менее важен, - подчеркнул спикер Думы, обращаясь к коллективу предприятия.

Сергей Дубовой вручил благодарственные письма Думы работникам муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО поселок Видяево: Э.Я. Бекирову, В.В. Ватолину, Л.А. Воронковой, Т.Б. Ибатулиной, Н.А. Халевиной.

Глава регионального парламента пожелал всем успехов в делах и начинаниях на благо жителей родного поселка, доброго здоровья и счастья.