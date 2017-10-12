Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в совещании, посвященном социально-экономической ситуации в Мурманской области. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

В совещании также приняли участие губернатор Марина Ковтун, руководители министерств и ведомств, силовых структур, а также представители муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи. Отмечались результаты, которых удалось достичь нашему региону в социально-экономической сфере. Также шла речь об основных направлениях дальнейшего развития Мурманской области.