Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню таможенника Российской Федерации. Поздравляя сотрудников Мурманской таможни с профессиональным праздником, Сергей Дубовой отметил, что за годы своей деятельности заполярная служба на деле доказала, что является надежным заслоном на пути правонарушителей, действенным механизмом государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджета.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, знания и опыт которых всегда были и будут востребованы.

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, большой личный вклад в дело защиты экономических интересов России Сергей Дубовой вручил Почетные грамоты Думы сотрудникам Мурманской таможни А.А. Тропникову, Е.Ю. Морозовой.

Благодарственных писем регионального парламента за достигнутые высокие результаты в работе по защите экономических интересов Российской Федерации, инициативу и настойчивость, проявленные при исполнении должностных обязанностей удостоены Д.А. Ульяненков, В.А. Королев, А.В. Кусков, Н.В. Гонякова, Е.С. Кожуров.

Спикер пожелал всем дальнейших успехов в работе на благо Отечества, крепкого здоровья и счастья.