Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в заседании Правительства Мурманской области. Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора области Алексея Тюкавина.

Участники заслушали доклад министра финансов Е.В. Дягилевой о проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов. Отмечалось, что совместная работа правительства области и регионального парламента по формированию сбалансированного бюджета, оценке и минимизации рисков будет способствовать реализации комплексного подхода к обеспечению устойчивого бюджета и повышению гибкости бюджетных средств.

Также были рассмотрены мероприятия, проводимые в Мурманске с целью обеспечения социально-экономической стабильности в муниципалитете.

Кроме того, обсуждались результаты деятельности комитета по физической культуре и спорту и прогноз социально-экономического развития Мурманской области на предстоящие годы.