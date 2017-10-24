Сергей Дубовой в Мурманске принял участие в открытии галереи «На северных рубежах России»

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Краснознаменного Северного флота, прошло 23 октября в Мурманском государственном техническом университете. Сергей Дубовой в своем приветственном выступлении заострил внимание на том, что открытие галереи проходит в день празднования разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Спикер подчеркнул, что воины-североморцы внесли весомый вклад в общую победу, их мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны достойны преклонения.

Сергей Дубовой поблагодарил организаторов композиции за уникальную возможность прикоснуться к славной истории Северного флота, увидеть фотографии тех, кто навсегда останется в памяти народа образцом истинного героизма и честного служения Родине.

В завершение у Мемориала был зажжен вечный огонь и возложены цветы в память о погибших военных моряках.

В этот же день между Мурманским государственным техническим университетом и Мурманским филиалом Нахимовского военно-морского училища было подписано соглашение о сотрудничестве в области образовательной деятельности, гражданского и военно-патриотического воспитания «Морским традициям верны».