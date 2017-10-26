Мурманская область. Арктика26.10.17 13:59
Сергей Дубовой вручил Александру Шестаку удостоверение депутата Мурманской областной Думы
Глава регионального парламента Сергей Дубовой вручил Александру Шестаку удостоверение депутата Мурманской областной Думы. Алесандр Шестак, ранее возглавлявший Ловозерский район, будет работать в региональном парламенте на профессиональной постоянной основе.
Парламентарий, член фракции «Единая Россия», планирует войти в состав комитетов: по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту; по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
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Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
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Роман
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Т***и е******е * - купюры редакции.
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