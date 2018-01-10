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Мурманская область. Арктика10.01.18 09:15

Сергей Фирсов назначен первым заместителем прокурора Мурманской области

Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 29 декабря  2017 года старший советник юстиции Сергей Анатольевич Фирсов назначен на должность первого заместителя прокурора Мурманской области.

Фирсов Сергей Анатольевич проходит службу в органах прокуратуры с 1996 года, с декабря 2013 года занимал должность первого заместителя прокурора Вологодской области.

Награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России», Знаком отличия «За верность закону» 2 степени.

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