Сергей Мун из Мончегорска вновь в числе сильнейших самбистов мира

В городе Касабланка в Марокко 19-22 октября состоялся Чемпионат Мира по борьбе самбо среди мастеров. В Чемпионате приняли участие спортсмены старше 35 лет, сообщает Kn51.

В составе сборной России выступал мончегорец Сергей Мун. В возрастной группе 40-44 года в весовой категории до 68 кг он завоевал бронзовую медаль чемпионата, сообщил спортсмен Kn51. В полуфинале, уступив представителю Казахстана Самату Алтыбаеву, который стал чемпионом, Сергей в упорнейшем поединке победил Александра Козловского из Украины. Стоит отметить, что в схватке за бронзу Сергей получил травму, но довел встречу до победы.

Таким образом, Сергей второй год подряд входит в тройку лучших самбистов - мастеров мира в своем возрасте.