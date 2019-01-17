Сергей Мякишев – о социальной поддержке северян и пенсионной реформе

Сегодня, 17 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области, которые регулируют условия и порядок предоставления мер социальной поддержки северянам. О том, кому и в каком размере можно получить помощь, расскажет гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. Кроме того, в прямом эфире пойдёт разговор и о новой пенсионной реформе.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.