Серийные взломщики дач и бань задержаны полицией

В отдел полиции Мончегорска с заявлением о кражах имущества обратились двое местных жителей. Они сообщили, что из принадлежащих им частных бань, расположенных рядом, возле одной из загородных дорог, исчезли хранившееся там вещи. По словам потерпевших, неизвестными лицами были похищены дорогостоящие электроинструменты и надувная лодка. Ущерб одного из обратившихся составил около 36 тысяч рублей, другого 3 тысячи рублей.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что проникали злоумышленники в помещения путем взломов входных дверей. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили трёх подозреваемых в кражах жителей Мончегорска 1982, 1954 и 1961 года рождения. Все мужчины были ранее судимы за кражи. В настоящее время они, как выяснилось, уже арестованы за ряд аналогичных преступлений, совершенных на территории Оленегорска.

Похищенное имущество полицейскими частично изъято и возвращено законным владельцам. По фактам краж в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы. Устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению иных эпизодов преступных действий, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области