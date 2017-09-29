В День города центр Мурманска отдают под праздникТри дня отмечаем день рождения Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.09.17 11:54

Серийные взломщики дач и бань задержаны полицией

В отдел полиции Мончегорска с заявлением о кражах имущества обратились двое местных жителей. Они сообщили, что из принадлежащих им частных бань, расположенных рядом, возле одной из загородных дорог, исчезли хранившееся там вещи. По словам потерпевших, неизвестными лицами были похищены дорогостоящие электроинструменты и надувная лодка. Ущерб одного из обратившихся составил около 36 тысяч рублей, другого 3 тысячи рублей.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что проникали злоумышленники в помещения путем взломов входных дверей. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили трёх подозреваемых в кражах жителей Мончегорска 1982, 1954 и 1961 года рождения. Все мужчины были ранее судимы за кражи. В настоящее время они, как выяснилось, уже арестованы за ряд аналогичных преступлений, совершенных на территории Оленегорска.

Похищенное имущество полицейскими частично изъято и возвращено законным владельцам. По фактам краж в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы. Устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению иных эпизодов преступных действий, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 332 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вася
29.09.17 11:01
Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
Комментарий к новости:Подкармливать дворняжек запрещается!
Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика