Серийный грабитель задержан в Мончегорске

В полицию Мончегорска в вечернее время обратился житель 1984 года рождения, заявив, что его ограбил знакомый. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что мужчины вместе пришли в магазин по просп. Металлургов для покупки спиртных напитков. Потерпевший расплатился за товар, но забрать выданную кассиром сдачу не успел. Деньги в сумме около 5 тысяч рублей присвоил подозреваемый, после чего с места происшествия тот скрылся.

Потерпевший описал злоумышленника. Оперативники путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что хищение совершил 33-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои и хищение чужого имущества.

Пока вёлся розыск мужчины, появились основания подозревать его в совершении ещё одного ограбления. В подъезде дома по просп. Металлургов у пенсионерки 1952 года рождения неизвестный открыто без применения насилия похитил деньги в сумме 19 тысяч рублей. Пожилая женщина сняла со счёта в банке пенсию. Как позже выяснили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый проследил за потерпевшей от финансового учреждения до её места жительства, где и совершил нападение, заставив пенсионерку отдать наличность.

Подозреваемого в двух эпизодах преступных действий полицейские задержан спустя непродолжительное время, однако деньги потерпевших он уже успел потратить на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи за данное преступление – лишение свободы на срок до 4 лет. В настоящее время мончегорец задержан за административное правонарушение.