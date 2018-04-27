Сертификаты на приобретение жилья или строительство дома получили еще 39 молодых семей мурманчан

Сегодня свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство дома вручили 39 молодым мурманским семьям.

- На предоставление этой социальной выплаты молодым семьям в рамках государственной программы выделено более 40 миллионов рублей из средств федерального, областного, муниципального бюджетов, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Такая форма поддержки позволяет все большему количеству мурманских семей обрести новый дом.

Участники программы получают до 35% из расчета средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья на территории Мурманской области и количества человек в семье.

При рождении или усыновлении ребенка семья может претендовать на дополнительную социальную выплату за счет средств местного бюджета в размере 5 % средней (расчетной) стоимости жилья. Она может быть направлена на погашение части ипотечного жилищного кредита или компенсацию затраченных семьей собственных средств на приобретение жилья.

Всего благодаря программам по поддержке молодых и многодетных в Мурманске улучшили свои жилищные условия 1378 семей.