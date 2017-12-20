Сети наружного освещения Североморска полностью переведены на светодиодные энергоэффективные технологии

Сегодня глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и заместитель губернатора осмотрели сети уличного освещения ЗАТО г.Североморск, на которых были проведены энергоэффективные мероприятия в рамках энергосервисного контракта. В течение двух месяцев исполнитель контракта заменил 1744 светильника, установил 30 блоков автоматики и оборудовал центральный диспетчерский пункт. В планах – экономия 8 млн кВт*ч электроэнергии, объём контракта – 80 млн рублей.

Итогом работы стал более высокий уровень освещенности общественных мест, включая дороги, улицы, дворы, трапы, детские площадки и пешеходные переходы, повысилась безопасность граждан, что подтверждается результатами замеров освещенности, проведёнными независимой сертифицированной лабораторией.

Проведенные мероприятия завершили полный переход сетей наружного освещения Североморска на энергоэффективные светодиодные технологии.

Исполнитель контракта – московская компания ООО «Глобал Бизнес Солюшенс».