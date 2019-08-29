Сети операции «Путина» попались два любителя рыбы

При проведении природоохранного рейда в рамках операции «Путина» сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии по Мурманской области в Кольском районе задержаны два местных жителя.

Неработающие жители посёлка Зверосовхоз (1987 и 1988 года рождения), находясь на берегу реки Колы, являющейся миграционным путем ценных пород рыб к местам нереста, незаконно установил рыболовную сеть. При помощи неё они добыли пять экземпляров рыбы – сиг-пыжьян. Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов мужчины не имели.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, орудия промысла и рыбу у злоумышленников изъяли. Своими действиями они нарушили действующие правила рыболовства и причинили материальный ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 9 тысяч рублей. В ходе беседы браконьеры пояснили полицейским, что об уголовной ответственности за осуществление незаконной добычи рыбы знали, однако надеялись избежать наказания.

В отношении ранее несудимых мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им избрана мера пресечения - подписки о невыезде.

Операция «Путина» продлится на территории Мурманской области до октября.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области