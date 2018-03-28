Север – юг – сотрудничество будут развивать

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Мурманской области Асламбеком Асаевым. В рамках встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, реализации совместных проектов в сфере образования, экологии, спорта, а также проектов социальной направленности.

Андрей Сысоев поздравил Асламбека Асаева с назначением на должность представителя Рамзана Кадырова в Мурманской области. Напомним, Асламбек Асаев приступил к исполнению обязанностей 15 марта 2018 года.

– Власти Мурманска ведут планомерную работу по развитию и поддержанию связей и контактов как с субъектами Российской Федерации, так и с городами зарубежья, – рассказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Углубление дружеских отношений и сотрудничества имеет важное значение для развития Мурманска.

Представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных связей Чеченской Республики с Мурманской областью в целом, и заполярной столицей в частности.