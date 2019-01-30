«Север мой, синеокий» - выставка посвящается Международному дню саамов

Музей истории города металлургов приглашает мончегорцев и гостей города 1 февраля в 15.00 на открытие персональной выставки художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.