Мурманская область. Арктика02.07.18 18:02
Северная часть обширной циклонической депрессии принесёт в Мурманскую область прохладу и дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 3 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в тёплой воздушной массе: преобладающая температура воздуха составит ночью +10+15°, днём +22+27°.
4 июля погоду нашего региона будет определять северная часть обширной циклонической депрессии: ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, понижение температура воздуха.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местам дождь. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +22+27°.
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