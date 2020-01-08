«Северная мозаика» в ожидании юных вокалистов

25 и 26 января в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областной вокальный конкурс-фестиваль «Северная мозаика». Принять участие в творческом состязании могут юные вокалисты 5-17 лет.

Конкурс включает следующие номинации: эстрадный вокал, народный вокал, патриотическая песня, авторская песня, мировые хиты, джазовый вокал, край родной, песни из мультфильмов и кинофильмов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 января в центре «Лапландия» на адрес электронной почты rcht@laplandiya.org (с пометкой – «Северная мозаика-2020»).