Мурманская область. Арктика08.01.20 14:15
«Северная мозаика» в ожидании юных вокалистов
25 и 26 января в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областной вокальный конкурс-фестиваль «Северная мозаика». Принять участие в творческом состязании могут юные вокалисты 5-17 лет.
Конкурс включает следующие номинации: эстрадный вокал, народный вокал, патриотическая песня, авторская песня, мировые хиты, джазовый вокал, край родной, песни из мультфильмов и кинофильмов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 января в центре «Лапландия» на адрес электронной почты rcht@laplandiya.org (с пометкой – «Северная мозаика-2020»).
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Последние комментарии
Zdoroviak
03.01.20 08:40
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владимир
02.01.20 20:49
запах-то исчез!??
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Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
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