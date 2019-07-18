Северная водолазная компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве Мурманского морского пароходства

ООО «Северная водолазная компания» (СВК, г.Архангельск) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о банкротстве ПАО «Мурманское морское пароходство», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет около 3,6 млн рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, в январе 2019 года СВК отсудила у ММП более 3,5 млн рублей за выполненные подводно-технические работы на теплоходе «Иван Папанин», а также за задержку пароходством доставки персонала и оборудования в Архангельск.