Северному флоту удалось добиться высоких результатов в спортивных состязаниях различного уровня

Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова вчера состоялось расширенное заседание спортивного комитета Северного флота. В мероприятии, которое прошло в штабе флота в главной базе - Североморске, приняли участие командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей флотского подчинения, начальники управлений и служб, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

Открывая заседание спорткомитета, адмирал Николай Евменов отметил, что «в 2018 году флоту удалось добиться высоких результатов в спортивных состязаниях различного уровня, а также значительно повысить уровень физической подготовленности своих военнослужащих».

На всеармейских соревнованиях «Командирские старты» военнослужащие Северного флота показали высокие результаты в личном первенстве – третье место в категории командующий (заместитель командующего округом) занял заместитель командующего Северным флотом по вооружению капитан 1 ранга Юрий Трипольский, первое место в категории командующий объединением - завоевал командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов и первое место в категории командир полка (воинской части) занял командир атомной подводной лодки «Гепард» капитан 1 ранга Дмитрий Маслов. Команда Северного флота стала бронзовым призёром в четырёхборье.

Сборные флота приняли участие в Спартакиаде ВМФ России, которая проводилась по 10 видам спорта. В этих состязаниях Северный флот традиционно завоевал первое место среди флотов.

Первое место Северный флот также завоевал в чемпионате Военно-морского флота по хоккею с шайбой, который состоялся в марте 2018 года. А в ноябрьском чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации сборная флота стала серебряным призером.

В числе приоритетных задач физической подготовки, стоящих перед воинскими коллективами Северного флота, адмирал Николай Евменов определил повышение уровня физической подготовленности командиров и начальников всех звеньев, которые личным примером должны вовлекать подчиненный личный состав в регулярное занятие физподготовкой и спортом, а также вести пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

По завершении мероприятия командующий Северным флотом вручил председателю спортивного комитета Северного флота вице-адмиралу Виктору Соколову Почетные грамоты от имени Министра обороны и начальника Генерального штаба Российской Федерации, а также медаль Министерства обороны России «За отличие в соревнованиях» I место.

Как сообщает пресс-служба СФ, на расширенном заседании спортивного комитета также были подведены итоги 84-й спартакиады Северного флота. Победителям и призёрам спартакиады адмирал Николай Евменов вручил грамоты и кубки.