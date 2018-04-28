«Северные электрические сети» одержали победу в соревнованиях профмастерства

В соревнованиях профессионального мастерства структурных подразделений по учёту электрической энергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») победу одержала команда производственного отделения «Северные электрические сети».



Как отметил главный судья соревнований, заместитель директора «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев: «Незначительный разрыв в итоговых результатах команд позволяет уверенно говорить, что обе они находятся на одинаково высоком профессиональном уровне. А это лишний раз подтверждает, что наши специалисты имеют достаточную квалификацию, опыт, навыки для того, чтобы успешно работать над задачей по снижению потерь электрической энергии».



В ходе соревнований команды производственных отделений «Северные электрические сети» и «Центральные электрические сети» продемонстрировали уровень знаний действующих правил, инструкций и норм, умение работать с автоматизированными информационными системами и оценивать правильность программирования приборов учёта.



Они также показали свои навыки по проверке технического состояния и схемы включения счетчиков электроэнергии, по выявлению и классификации хищений электроэнергии, оформлению актов о неучтенном потреблении электроэнергии.