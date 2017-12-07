Северные надбавки плюс/минус МРОТ? Конституционный суд выбирает знак в споре за социальные права северян?

Конституционный суд РФ сегодня огласит постановление по делу о проверке конституционности норм Трудового кодекса РФ, которые позволяют не платить работникам северные надбавки помимо минимального размера оплаты труда.

Заявителями по делу выступают четверо жительниц северных регионов России из Республики Карелия, Иркутской области и Алтайского края. Как говорится в материалах суда, при расчёте зарплаты заявительниц районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ.

Суды отказали заявительницам в перерасчёте зарплаты с учётом надбавок, которые, по их мнению, должны начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ. Заявительницы обжаловали в КС статьи 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса РФ, пишет РИАН.

«По мнению заявителей, допуская включение северных надбавок в МРОТ, оспоренные нормы нарушают принцип социального государства и конституционный принцип равенства, поскольку работникам, которые трудятся в неблагоприятных условиях, устанавливаются те же социальные гарантии, что и другим работникам», - говорится в материалах суда.