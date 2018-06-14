Северные надбавки предлагают вывести из-под налогообложения

Выведение северных надбавок к зарплате, которые начисляют сотрудникам, работающим в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним местностях, из-под налогообложения - первый этап повышения конкурентоспособности предпринимателей арктических регионов страны. Об этом 13 июня в Архангельске сказала ТАСС заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова в кулуарах XX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области.

«Конституционный суд дал нам основу этого предложения - считать районные северные коэффициенты не зарплатой. (Если) с них не будет платиться внебюджетка (взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный, Фонд социального страхования, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. – Ред.) и НДФЛ, это сразу снизит ту нагрузку, которая лежит на бизнес-сообществе, и не только на бизнес-сообществе, но и на бюджетных организациях в том числе», - сказала ТАСС Епифанова.

Как уточнила Епифанова, Конституционный суд указал, что зарплата - это оплата за труд. «Все остальное, что не оплата за труд - это не зарплата, а с незарплаты не должны платиться как минимум внебюджетка и НДФЛ», - сказала вице-спикер Госдумы.

Напомним, 7 декабря 2017 года Конституционный Суд РФ постановил начислять северные надбавки сверх величины МРОТ.