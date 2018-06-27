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Мурманская область. Арктика27.06.18 16:09

«Северные тропы» - в экстремальном забеге приняли участие 17 команд

В Ковдорском районе состоялся экстремальный забег «Северные тропы» – соревнование, включающее в себя прохождение полосы препятствий. В мероприятии приняли участие 17 команд из Мурманска, Ковдора, Кандалакши и города Полярные Зори.

Участников и зрителей приветствовали представители министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и администрации Ковдорского района. В рамках церемонии открытия соревнований благодарностью Губернатора Мурманской области была награждена руководитель военно-патриотического клуба «Вулкан» Александра Бирко, активистам района вручили благодарности главы муниципалитета.

В этом году экстремальный забег включал 31 препятствие, в том числе водные. В состав судейской бригады вошли представители детских и молодёжных объединений и организаций Ковдорского района: военно-патриотических клубов «Вулкан» и «Граница», добровольческого движения «Импульс», Совета молодых специалистов Ковдорского ГОКа, молодёжного центра «Притяжение».

Итоги мероприятия были подведены в двух возрастных группах. В первой, где все участники были моложе 35 лет, победу одержала команда «Огнеборцы» из Ковдора, на втором месте – команда «Русал» из Кандалакши, третье место – у мурманской команды «Будь здоров». В другой возрастной группе первое место заняла кандалакшская команда «Беломорье», на втором и третьем местах команды из города Полярные Зори: «Ухты Пухты» и «Вектор» соответственно.

Организатор мероприятия – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Партнёром забега выступил отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике управления культуры Ковдорского района.

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