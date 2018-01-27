«Северный десант» протестирует новые прототипы в боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах

Концерн «Калашников» в рамках проекта «Северный десант» протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ. Экспедиция возьмёт начало в посёлке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в посёлке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года.

Как сообщает пресс-служба концерна, целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях Крайнего Севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

Эксперты-разработчики концерна «Калашников», участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике.

Команда «Северного десанта» будет тестировать современные отечественные и международные спутниковые системы навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

«Северный десант» - это частный научно-исследовательский проект, созданный группой единомышленников во главе с Александром Петерманом и направленный на развитие Арктики.