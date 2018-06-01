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Мурманская область. Арктика01.06.18 12:17

Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России

Сегодня в главной базе Северного флота – городе Североморске – прошли праздничные мероприятия, посвященные 285-й годовщине со Дня образования Краснознаменного Северного флота и началу летнего периода обучения. В ходе митинга, посвященного праздничным датам, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поставил задачи личному составу флота на летний период обучения.

В числе основных из них командующий флотом определил подготовку личного состава флота к участию в стратегическом командно-штабном учении Вооруженных Сил России.

Адмирал Николай Евменов также сказал, что «экипажам целого ряда надводных кораблей и судов обеспечения, а также личному составу армейского корпуса предстоит совершить очередной арктический поход и приложить максимум усилий, чтобы все поставленные задачи были успешно решены».

Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к торжественным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Адмирал Николай Евменов заявил, что «экипажам подводных лодок Северного флота в новом периоде обучения предстоит продолжить выполнять задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в заданных районах Мирового океана, а также подледного плавания, осваивая, в том числе, и новые районы в арктических морях».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по завершении митинга личный состав соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота, а также атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» прошёл торжественным маршем под Боевыми знамёнами.

Сегодня во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.  Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.

 

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