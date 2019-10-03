Северный флот дарит горожанам выставку военной техники и вооружения на день рождения Мурманска

5 октября Северный флот проведёт масштабную выставку исторических и современных образцов вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса, соединения морской пехоты и армии ВВС и ПВО, морской инженерной службы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, материально технического-обеспечения и боевых кораблей, в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – Твой выбор» в день празднования 103-й годовщины города-героя Мурманска.

На площади Пять Углов будет представлено около 20 единиц вооружения и военной техники. В их числе реактивная система залпового огня «Град», потомок знаменитой «Катюши», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С», зенитный ракетный комплекс С-300, береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82АМ, самоходная гаубица «Акация», танк Т-80БМВ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-3» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

Интересной для ознакомления будет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков.

Особое место в выставке займет кластер исторической техники, образцы которой восстановлены военнослужащими отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота до ходового состояния. Мурманчане смогут вблизи познакомиться с участниками парада Победы - противотанковой самоходной артиллерийской установкой СУ-85 и противотанковой самоходной установкой Су-100, легким танком «НИ-1», являющимся копией бронетрактора, фактически участвовавшего в боях под Одессой, и легендарным танком времен Великой Отечественной войны Т-34. Здесь же будет выставлена знаменитая «Тачанка» - колесная рессорная повозка со станковым пулеметом, восстановленная по эскизам времен Гражданской войны.

В районе мурманского морского вокзала будет представлена экспозиция вооружения и военной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты, а также открыты для посещения корабли Северного флота - малый противолодочный корабль «Юнга», малый ракетный корабль «Айсберг» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин».

Как сообщает пресс-служба СФ, на главной площади областного центра будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, представители которого расскажут о специфике службы, условиях приема, возможностях получения высшего образования, других льготах и гарантиях. После первичных мероприятий и собеседования инструкторы пункта отбора подберут воинскую специальность с учётом пожеланий каждого обратившегося.

Будут работать передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией и полевая кухня. Военные повара угостят жителей и гостей Мурманска традиционной солдатской кашей с тушенкой и горячим чаем.