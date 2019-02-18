Северный флот действует в условиях повышенной штормовой готовности

В связи с приходом циклона и резким ухудшением гидрометеорологических условий на Северном флоте объявлено штормовое предупреждение. На Кольском полуострове и в Баренцевом море скорость ветра в порывах превышает 20 метров в секунду.

Мероприятия боевой подготовки в морских полигонах не проводятся. Боевые корабли и суда обеспечения укрыты в пунктах базирования. Их экипажи выполнили комплекс мероприятий по первому уровню штормовой готовности. На кораблях и судах большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы.

Спасательные силы флота приведены в повышенную готовность к выполнению задач по предназначению. Часть спасательных судов выведены в Баренцево море и в Кольский залив для оказания помощи военным и гражданским морякам при возникновении аварийных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба СФ, по решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, спортивно-массовые мероприятия на открытом воздухе в гарнизонах флота в Мурманской области отменены, личному составу рекомендовано не пользоваться автотранспортом и все передвижения свести к минимуму в связи со сложной обстановкой на дорогах в регионе.

Дежурно-вахтенная служба на кораблях, в береговых частях, на территориальных центрах управления обороной соединений, объединений и на региональном пункте управления обороной Северного флота несётся в усиленном режиме.