Северный флот открыл новый хоккейный сезон

Открытие хоккейного сезона началось с товарищеской встречи между командами штаба и управления Северного флота «К-21» и сборной Северной военной хоккейной лиги. Игра прошла в Ледовом дворце Мурманска, собравшем игроков команд Северной военной хоккейной лиги, а также болельщиков и любителей хоккея.

В первом периоде команда «К-21» забросила две шайбы в ворота соперников, хоккеистам сборной не удалось реализовать ни одной шайбы. Однако, сборная Северной военной хоккейной лиги не заставила себя долго ждать, забив две шайбы во втором периоде. Третий период получился самым насыщенным, обеим командам получилось забить по две шайбы. Основное время матча закончилось со счётом 4:4.

После чего, были назначены 5 минут дополнительного времени, однако командам не удалось реализовать ни одной шайбы. Исход матча решила серия буллитов, в которой команда «К-21» оказалась сильнее, выиграв матч со счетом 5:4.

После окончания матча командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, игравший на льду в составе команды «К-21», выступил перед собравшимися. Он, поздравив любителей хоккея с началом сезона, пожелал хоккеистам Северной военной хоккейной лиги новых достижений.

Командующий Северным флотом отметил, что в числе основных выездных мероприятий Северной военной хоккейной лиги на хоккейный сезон 2019 – 2020 годов запланировано участие в играх за Кубок главнокомандующего ВМФ (октябрь 2019 г .), участие в чемпионате Вооруженных сил России по хоккею с шайбой (25-30 ноября 2019 г .).

Как сообщает пресс-служба СФ, основными хоккейными мероприятиями флота станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут с декабря 2019 года по март 2020 года, игры отборочного этапа ночной хоккейной лиги, участие в Чемпионате Мурманской области и блиц-турнир, посвященный празднованию Дня моряка-подводника.

Всего в новом хоккейном сезоне 22 команды Северной военной хоккейной лиги планируют сыграть более 300 игр на 17 хоккейных площадках в гарнизонах флота. В прошлом сезоне было проведено 284 игры.