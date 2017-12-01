Северный флот открыл зимний сезон подготовки выходом в полигоны флота в Баренцевом море ракетного крейсера «Маршал Устинов»

В новом учебном году первым на Северном флоте из больших надводных кораблей приступил к выполнению практических задач боевой подготовки в море ракетный крейсер «Маршал Устинов». Корабль вышел в полигоны флота в Баренцевом море для повышения военно-морской выучки экипажа, совершенствования навыков борьбы за живучесть на ходу, а также проверки навигационных и радиотехнических систем.

Экипажу предстоит проверить навигационные и радиотехнические системы корабля. Во время выхода в море моряки отработают взаимодействие с морской авиацией. Облеты корабля с целью проверки его аппаратуры совершат вертолеты Ка-27 и истребители Су-33.

Также боевые расчеты зенитных ракетных комплексов крейсера «Форт» и «Оса» проведут учения по обороне корабля от средств воздушного нападения условного противника, выполнят учебные стрельбы по имитированной воздушной цели. Экипаж крейсера будет выполнять задачи в море в течение нескольких дней, после чего вернется в Североморск, сообщает пресс-служба СФ.