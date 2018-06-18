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Мурманская область. Арктика18.06.18 12:13

Северный флот передал мост через реку Кола в посёлке Шонгуй в безвозмездное пользование жителями

Северный флот передал администрации городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области в годовое безвозмездное пользование автомобильный мост, который был возведён через реку Кола в районе посёлка Шонгуй силами военнослужащих центра материально-технического обеспечения флота в ноябре прошлого года.

Договор о безвозмездном пользовании малым автодорожным разборным мостом подписан сторонами 29 мая. На прошлой неделе мост был окончательно передан муниципалитету. Вахтенный пост, который следил за безопасностью эксплуатации моста, был убран.

В соответствии с заключённым договором бремя ответственности за работоспособность, сохранность моста, применение его по прямому назначению и безопасность пользования им гражданами несёт управление городского хозяйства Кильдинстроя.

Мост был построен в ходе тактического учения, проведенного по решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова в преддверии зимнего периода и наступления Полярной ночи. Данная переправа стала единственной альтернативой окончательно обрушенному аварийному мосту, который соединял районы посёлка Шонгуй, расположенные на разных берегах реки Кола.

Установка моста военнослужащими Северного флота сняло острую социальную проблему жителей посёлка, за решением которой они активно обращались в различные инстанции.

 

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