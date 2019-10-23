Северный флот передал национальному парку «Русская Арктика» артефакты, найденные на арктических островах

Вчера в ходе пресс-конференции, посвященной результатам совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) нынешнего года, состоялась передача национальному парку «Русская Арктика» исторических предметов, найденных на островах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба СФ, артефакты: фрагменты крепления собачьих нарт, стреляные гильзы, шахматные фигуры, шлюпочный компас, детали арифмометра и т.п. были обнаружены на местах стоянок экспедиций первопроходцев арктических островов, которые были проведены в ХIХ – ХХ веках, а также на территории бывшей советской метеостанции на Новой Земле, уничтоженной фашистскими подводниками во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

О находках рассказал начальник морского экспедиционного отряда комплексной экспедиции Северного флота на ЗФИ капитан 2 ранга Денис Крец. Он же и передал 28 предметов, имеющих историко-культурную ценность, заместителю директора ФГУП «Национальный парк «Русская Арктика» по научной работе Ивану Мизину.