Северный флот перевел военную и спецтехнику на зимний режим эксплуатации

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения соединения и воинские части сухопутных и береговых войск, а также морской пехоты Северного флота приступили к переводу военной и специальной техники на зимний режим эксплутации. Уже переведено около 25 процентов всей колёсной и гусеничной техники.

При переводе техники на зимний режим эксплуатации производится замена масел, смазок и рабочих жидкостей на морозоустойчивые с низкой вязкостью. На автомобильной технике также меняют колёса. Вся техника проходит дополнительный осмотр, а с водителями транспортных средств проводится инструктаж. Также они сдают зачёты по вождению в зимних условиях.

В плановом порядке проводится подготовка парков автомобильной и бронированной техники береговых частей Северного флота к работе в условиях низких температур. Уже подготовлены 27 из 99 парков.