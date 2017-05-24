Северный флот пополнили около 1000 военнослужащих по призыву

На Северный флот прибыли 1000 военнослужащих по призыву. Из этого числа 500 молодых людей – новобранцы весеннего призыва из Мурманской, Архангельской областей и других субъектов РФ на западе и в центре страны. Ещё 500 военнослужащих по призыву – младшие специалисты, подготовленные в учебных центрах Минобороны России.

На СФ новобранцы прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске, а также в пунктах приёма пополнения в Архангельске и на архипелаге Новая Земля.

Затем молодое пополнение направлено для прохождения службы в соединения и части армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, а также в отдельную бригаду морской пехоты. Военнослужащие по призыву не направляются в соединения подводных лодок и части постоянной готовности СФ.

Выпускники учебных центров Министерства обороны России направлены для дальнейшего прохождения службы на Кольскую флотилию разнородных сил, в воинские части армии ВВС и ПВО и соединение ракетных кораблей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для комплектования частей и кораблей СФ ожидается прибытие более 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных центрах Минобороны России.