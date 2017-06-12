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Мурманская область. Арктика12.06.17 07:15

Северный флот приглашает мурманчан на службу по контракту

12 июня, в День России, в рамках проведения праздничных мероприятий в центре города-героя Мурманска будет развёрнут информационный пункт по набору граждан на военную службу по контракту.

С 11.00 до 17.00 специалисты военного комиссариата Мурманской области, сотрудники кадровых органов флота, представители основных объединений, соединений и воинских частей Северного флота ознакомят кандидатов в контрактники с предъявляемыми к ним требованиями и расскажут об условиях прохождения военной службы в конкретных воинских подразделениях.

С нынешнего года молодые люди призывного возраста, имеющие соответствующий уровень образования и годность по состоянию здоровья, получили право заключить контракт на прохождение военной службы на вакантных воинских должностях, не проходя военной службы по призыву.

Для других граждан, уже прошедших военную службу только по призыву, возраст для заключения первого контракта не должен превышать 40 лет. Как сообщает пресс-служба Северного флота, кандидаты также должны быть годны по состоянию здоровья, иметь образование не ниже основного общего, достаточный уровень физической подготовки и нервно-психологической устойчивости.

Для лиц, желающих заключить повторный контракт, возрастной фактор учитывается индивидуально.

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