Северный флот примет участие во Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Воинские части и корабли Северного флота примут активное участие в четвёртой информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», направленной на профессиональное ориентирование молодёжи в пользу выбора военной специальности и поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России.

С 15 октября по 21 декабря будут организованы тематические встречи с учащимися выпускных классов различных учебных заведений среднего и среднего специального образования, а также с юнармейцами на территории кораблей, воинских частей и военных комиссариатов, находящихся в местах дислокации сил и войск Северного флота.

К работе с молодёжью будут привлечены ветераны боевых действий и военной службы, лучшие представители военных профессий, которые поделятся своим личным опытом и расскажут о причинах, побудивших их посвятить жизнь службе Отечеству.