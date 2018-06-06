Северный флот приступил к созданию военно-патриотического парка в Мурманской области

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки в войска объединения проверил состояние территорий Минобороны России в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области, где в дальнейшем планируется создание военно-патриотического парка.

В рекогносцировочной поездке приняли участие члены Военного совета, начальники служб и управлений штаба Северного флота.

Была осмотрена территория площадью более 90 гектаров , на которой ранее базировались различные объекты и воинские части Минобороны России, попавшие под сокращение.

Ряду служб материально-технического обеспечения и инженерных подразделений командующий флотом поставил задачи по сбору и вывозу с территории металлолома и использованных шин, оставшихся с прежних времен, рекультивации земель, наведению косметического порядка.

Как сообщает пресс-служба СФ, в привязке к местности были утверждены предложения по формированию на данной территории различных динамических и статических кластеров, которые впоследствии станут основой военно-патриотического парка.

На территории парка планируется создание танкодрома, войскового стрельбища, полигонов для соревнований по пейнтболу и страйкболу, картодрома, площадки авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, современного спортивного городка, вертолетной площадки.

Также будут возводиться военно-исторические кластеры, представленные площадками военно-исторической фортификации и исторической техники.

В свою очередь территория «партизанской деревни» – музея под открытым небом – будет посвящена тематике Великой Отечественной войны.

На первом этапе различные объекты динамических кластеров начнут создаваться силами Северного флота.

Военно-патриотический парк будет доступен для военнослужащих и членов их семей, жителей Мурманска и области. В нём планируется проводить мероприятия военно-патриотической направленности, а также спортивные и военно-спортивные состязания.

Первым открытым мероприятием, которое смогут посетить жители Мурманска и области на территории будущего военно-патриотического парка, станет военно-спортивная эстафета «Заполярный рубеж». Она пройдёт накануне Дня Военно-морского флота России.