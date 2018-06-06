Ловозерский район опять порадует нас «Саамскими играми»РАМКИ ЗАКОНА: Не остаться без денег и квартиры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.06.18 07:00

Северный флот приступил к созданию военно-патриотического парка в Мурманской области

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки в войска объединения проверил состояние территорий Минобороны России в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области, где в дальнейшем планируется создание военно-патриотического парка.

В рекогносцировочной поездке приняли участие члены Военного совета, начальники служб и управлений штаба Северного флота.

Была осмотрена территория площадью более 90 гектаров, на которой ранее базировались различные объекты и воинские части Минобороны России, попавшие под сокращение.

Ряду служб материально-технического обеспечения и инженерных подразделений командующий флотом поставил задачи по сбору и вывозу с территории металлолома и использованных шин, оставшихся с прежних времен, рекультивации земель, наведению косметического порядка.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в  привязке к местности были утверждены предложения по формированию на данной территории различных динамических и статических кластеров, которые впоследствии станут основой военно-патриотического парка.

На территории парка планируется создание танкодрома, войскового стрельбища, полигонов для соревнований по пейнтболу и страйкболу, картодрома, площадки авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, современного спортивного городка, вертолетной площадки.

Также будут возводиться военно-исторические кластеры, представленные площадками военно-исторической фортификации и исторической техники.

В свою очередь территория «партизанской деревни» – музея под открытым небом – будет посвящена тематике Великой Отечественной войны.

На первом этапе различные объекты динамических кластеров начнут создаваться силами Северного флота.

Военно-патриотический парк будет доступен для военнослужащих и членов их семей, жителей Мурманска и области. В нём планируется проводить мероприятия военно-патриотической направленности, а также спортивные и военно-спортивные состязания.

Первым открытым мероприятием, которое смогут посетить жители Мурманска и области на территории будущего военно-патриотического парка, станет военно-спортивная эстафета «Заполярный рубеж». Она пройдёт накануне Дня Военно-морского флота России.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 412 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Карева Анастасия
05.06.18 13:55
Отвечу на вопрос Сергея. Специалисты учатся, получают знания и опыт и уходят дальше - многие в другие города, на столичные каналы. И это наша гордость. Люди всегда со временем меняют работу, меняют ма
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
николай иванович
04.06.18 19:25
Господа СОБСТВЕННИКИ жилых и не жилых помещений домов! Не сидите сложа руки- шевелитесь всем домом , ВЫБИРАЙТЕ СОВЕТ ДОМА и . все что вы решите на собрании собственников, то и будет ОБЯЗАННОСТЬЮ к
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
04.06.18 07:10
Арктюшечку поздравляю с десяточкой! Молодцы!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:20«Медленное ТВ-Камин».05:30«Царевна Лягушкина». Художественный сериал, 1 серия (12+)06:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше-PRO ВалютуРост цен на нефть поддерживает рубль-PRO ЭнергетикуТеплоэнергетики переходят на «трубы нового поколения»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика