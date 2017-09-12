Северный флот приступил к вывозу металлолома, собранного в Арктике на острове Котельный

Экологический взвод Северного флота завершил укладку в контейнеры спресованную бочкотару и другой металлолом, собранный на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в ходе летнего сезона 2017 года. Всего было заполнено 83 двадцатитонных транспортных контейнера. Их общий вес составляет около 1000 тонн.

Вчера была завершена погрузка контейнеров на теплоход «Капитан Данилкин», который в начале сентября привёз на остров Котельный продовольствие, имущество и строительные материалы в рамках программы северного завоза. В ближайшее время судно отправится в обратный путь и доставит металлолом на материк.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом СФ была начата в 2015 году. За три года с него вывезено более 2 тысяч тонн металлолома.

Экологической очисткой острова Котельный архипелага Новосибирских островов занимаются 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения СФ. В текущем году для повышения эффективности их работы на остров доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за летний период текущего года североморцы собрали и спрессовали более 15 тысяч 200-литровых бочек из-под нефтепродуктов.