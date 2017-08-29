Северный флот провёл учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялось самое масштабное в Арктическом регионе межвидовое тактическое учение сил Северного флота, приданных подразделений спецназа Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск. Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями арктической бригады ротными тактическими группами ВДВ и спецназа при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолётов Ми-8 штурмовым способом.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».

Подобные мероприятия на Таймыре проходят уже во второй раз. Впервые они состоялись в августе 2015 года. По сравнению с прошлым разом учения стали более масштабными. В них задействовано практически в два раза больше личного состава и боевой техники, а также впервые применялась самоходная и реактивная артиллерия.

По легенде учения в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые сообщили информацию о нарушителях в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника. На рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного противника по данным от беспилотного летательного аппарата. Также был нанесен авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолётами огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы спецназа и ВДВ.

Затем к месту проведения учения вышли подразделения арктической бригады Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике БМД-3, МТ-ЛБВ и ТТМ-4902ПС-10. Их задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных групп.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений арктической бригады, ВДВ и спецназа из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.