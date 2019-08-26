Северный флот провёл учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось межвидовое тактическое учение сил Северного флота, Воздушно-десантных войск и частей Центрального военного округа.

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями армейского корпуса Северного флота и приданными подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолётов штурмовым способом. К учению были также привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач по пресечению деятельности преступной группировки, поиску и поимке беглых заключённых и ликвидации последствий пожара.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».

Подобные мероприятия на Таймыре проходят уже в третий раз. Ранее они проводились в 2015 и 2017 годах.

Как сообщает пресс-служба СФ, по замыслу учения, в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые сообщили информацию о нарушителях в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника. На рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного противника по данным от беспилотного летательного аппарата. Также был нанесен авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолётами Ми-8 огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы ВДВ.

Затем к месту проведения учения вышли подразделения армейского корпуса Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике: бронетранспортерах БТР-82А, МТ-ЛБВ, двухзвенных тягачах ТТМ-4902ПС-10 и «Алеут», танках Т-80 БВМ, самоходных артустановках САУ 2С1 «Гвоздика», боевых машинах десанта БМД-2 и бронеавтомобили «Рысь». Их задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных групп.

На завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений армейского корпуса и ВДВ из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.