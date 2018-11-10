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Мурманская область. Арктика10.11.18 08:15

Северный флот провёл учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке

На Северном флоте завершилось комплексное учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, терпящей бедствие.

Учение сил ПСО стартовало на Северном флоте 8 ноября. С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт (ПСП) регионального центра управления. Специалисты ПСП отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи аварийной подводной лодке.

На первом этапе учения действия по различным вводным отрабатывали дежурные смены центров управления объединений флота.

Практический этап учения, в ходе которого была проверена готовность сил действовать по внезапным вводным, был проведен сегодня утром. Действия сил отрабатывались в заданном районе на границе Баренцева и Норвежского морей в сложных гидрометеорологических условиях.

По сценарию учения, подводная лодка, выполняющая плановые задачи в море, потеряла ход вследствие технической неисправности, и всплыла на поверхность в условиях штормового моря. Подводную лодку, условно терпящую бедствие, обозначала дизель-электрическая подводная лодка «Калуга».

Уточнение координат условно терпящей бедствие подводной лодки в заданном районе выполнил противолодочный самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота из состава дежурных сил. Обнаружив подводную лодку на поверхности моря, экипаж самолёта передал её координаты на региональный центр управления Северного флота. В указанные координаты были направлены дежурные силы ПСО, а также боевые корабли, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море.

В нормативные сроки, в район проведения учения прибыл спасательный буксир «Николай Чикер», экипаж которого отработал практические действия по организации буксировки подводной лодки в сложных штормовых условиях. В район учения также прибыли боевые корабли - тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», экипажи которых находились в готовности решать задачи поисково-спасательного обеспечения.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «личный состав сил Северного флота, задействованных в учении по оказанию помощи условно терпящей бедствие подводной лодке, с поставленными задачами справился успешно. В сложных гидрометеорологических условиях североморцы продемонстрировали высокую морскую выучку и способность эффективно решать задачи по спасению на море».

Учения и тренировки органов военного управления Северного флота и личного состава сил ПСО проводятся на регулярной основе. К ним традиционно привлекаются экипажи подводных лодок, надводных кораблей, а также авиация объединения ВВС и ПВО флота.

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