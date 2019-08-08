Северный флот развернул ракетный комплекс «Бал» в позиционном районе на полуострове Средний
Ракетный дивизион отдельной ракетно-артиллерийской бригады Северного флота, оснащённый новым противокорабельным береговым ракетным комплексом «Бал» развернул пусковые установки на полуострове Средний на побережье Баренцева моря.
Флотские ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В марше было задействовано около 60 военнослужащих и 15 единиц военной техники.
На полуострове Средний личный состав дивизиона отработает подготовку комплексов «Бал» к ведению стрельбы по надводным целям, проведут учение по нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника с имитацией ракетной стрельбы.
Как сообщает пресс-служба СФ, береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса «Рубеж». Он предназначен для поражения надводных целей на дистанции до