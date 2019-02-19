Северный флот успешно перенёс испытание непогодой

Корабли и суда, а также объекты военной инфраструктуры Северного флота успешно перенесли испытание неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, которые вчера принёс на Кольский полуостров циклон.

В настоящее время штормовое предупреждение по скорости ветра и волнению моря продолжает действовать в отдельных районах Баренцева моря. В базах флота и в Кольском заливе штормовая готовность снята. Спасательные суда, действовавшие во время шторма в Баренцевом море, возвращаются в пункты постоянного базирования на Северном флоте.

По указанию командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова во всех гарнизонах флота на Кольском полуострове был своевременно проведён комплекс мероприятий по штормовой готовности. Ветер, достигавший в порывах пиковых значений свыше 25 метров в секунду, не причинил ущерба кораблям и судам флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня на полигонах Северного флота в Баренцевом море продолжатся плановые мероприятия боевой подготовки. Ряд кораблей Кольской флотилии выйдет в море на выполнение учебных артиллерийских стрельб и отработки отдельных элементов курса боевой подготовки.