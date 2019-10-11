Северный флот в ходе учения отрабатывает комплексное применение сил в Баренцевом море

Более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота вышли в Баренцево море из пунктов постоянного базирования с целью отработки контрольных мероприятий боевой подготовки за летний период обучения.

Для обеспечения учебных противолодочных задач были подняты самолёты Ил-38 и Ту-142, которые отрабатывают совместные действия с корабельной ударной группой в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и малым противолодочным кораблём «Снежногорск». Лётчики и моряки-противолодочники выполнят поиск подводных лодок условного противника, отработают весь комплекс мероприятий противолодочной борьбы — от установления контакта с подводной лодкой до её условного уничтожения морскими и авиационными средствами поражения.

Обеспечение выхода подводных и надводных сил Северного флота из пунктов базирования выполняют корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Минно-тральная группа в составе базовых тральщиков «Котельнич», «Ельня» и «Соловецкий юнга» отработали поиск и уничтожение мин «противника» на маршрутах развёртывания группировки боевых кораблей и судов обеспечения во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». Для выполнения задач тылового и поисково-спасательного обеспечения в море вышли ледокол «Илья Муромец», многофункциональный транспорт «Эльбрус» и ряд других судов вспомогательного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, боевую устойчивость группировки от атак надводных сил условного противника обеспечивают малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», которые также отработают задачи по противовоздушной обороне.

Учения с экипажами кораблей Северного флота продлятся в течение суток. После выполнения поставленных задач в море будет отработано свёртывание основных сил, и корабли вернутся в пункты постоянного базирования.