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Мурманская область. Арктика31.10.17 06:50

Северный флот в течение года успешно решал все поставленные задачи в самых разных районах Мирового океана

30 октября, в День моряка-надводника и 321-ю годовщину Военно-морского флота России, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил личный состав соединений надводных кораблей и экипажи судов обеспечения с профессиональным праздником. Командующий отметил, что в 2017 году надводные корабли Северного флота успешно решили все поставленные перед ними задачи в различных районах Мирового океана.

Корабельная авианосная группа флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» впервые в истории отечественного ВМФ выполнила боевые задачи с применением истребителей палубной авиации по наземным целям.

Отряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил с флагманом - большим противолодочным кораблём «Североморск», совершил шестой по счёту и самый масштабный поход по марям Северного Ледовитого океана. Северомрцы выполнили морские десантные операции на мысе Челюскин, островах Котельный и Голомянный, а также на побережье реки Енисей в районе порта Дудинка и провели комплексное учени по обороне островной зоны.

Успешно выполнили задачи учений в Баренцевом море тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», подтвердив высокую надёжность и точность своего ракетного и артиллерийского оружия.

В настоящее время несколько боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота обеспечивают военно-морское присутствие России в стратегически важных районах мирового океана. Успешно выполнил задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Красном море и Аденском заливе экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», который продолжает плавание в акватории Средиземного моря.

Сегодня на Северном флоте формируются экипажи для новейших кораблей класса фрегат и корвет. Готовится система базирования для приёма новых кораблей и судов. Совершенствуется боевая подготовка экипажей надводных кораблей и постоянно растёт их наплаванность.

Поздравляя моряков-надводников, командующий Северным флотом также выразил признательность членам их семей, которые оказывают огромную моральную поддержку своим мужьям и отцам, доблестно выполняющим свои служебные обязанности в море.

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