Северный флот во время учений спас экипаж аварийной субмарины с помощью подводного аппарата

Экипаж автономного спасательного аппарата АС-34 Северного флота в ходе учений в Кольском заливе успешно оказал помощь аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров.

Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя «Георгий Титов» в Кольском заливе и выполнил маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж отработал погружение на глубину, поиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку (через люк которой, в случае реального ЧП, должны эвакуироваться моряки. – Ред.) макета подводной лодки.

Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов» при проведении условной спасательной операции. Были задействованы военные и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Учения заняли несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращен обратно на борт, сообщает пресс-служба РФ.