Северный флот во взаимодействии с Русским географическим обществом проведёт нескольких экспедиций в Арктику

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл координационное совещание по вопросам экспедиционной деятельности. В мероприятии приняли участие представители командования флота, начальник экспедиционного центра Министерства обороны России Евгений Бинюков, директор департамента экспедиционной деятельности Русского географического общества Сергей Чечулин и генеральный директор Карельской региональной общественной организации по развитию экспедиционной и исследовательской деятельности в Арктике «Северный полюс», известный путешественник Виктор Симонов.

На встрече были обсуждены вопросы организации экспедиции к Северному полюсу на снегоходах, её гидрометеорологического и поисково-спасательного обеспечения. Планируется, что в этой экспедиции примут участие военнослужащие Северного флота, в частности из арктической бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поддержал предложение об участии сотрудников экспедиционного центра Минобороны в научно-практических исследованиях, которые проводят специалисты флота на островах и в морях Северного Ледовитого океана.

Также были обсуждены преспективы развития на Северном флоте ездового спорта и подготовки военнослужащих к участию в арктических экспедициях на собачьих упряжках.