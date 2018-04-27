Северный колледж физической культуры и спорта по итогам всероссийского смотра-конкурса признан лучшим

По итогам Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016/2017 учебном году Северный колледж физической культуры и спорта (г. Мончегорск) стал победителем в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и спорта».

В данной номинации были представлены профессиональные образовательные организации из 10 регионов России.

Северный колледж физической культуры и спорта – единственная профессиональная образовательная организация в регионе, готовящая специалистов в сфере физической культуры и спорта, – отметил в 2017 году 50-летний юбилей.

За 50 лет колледж подготовил более 4000 преподавателей и тренеров. Среди выпускников колледжа 15 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта СССР и России, Чемпионы мира, победители этапов Кубка Мира, чемпионы СССР, России, чемпионы Мурманской области, Чемпионы Северо-Запада, призеры Спартакиад, участники чемпионатов Европы, Мира, Олимпийских игр, руководители спортивных организаций.

В колледже созданы современные условия, позволяющие студентам не только успешно освоить учебную программу, но и повысить свою спортивную подготовку, участвовать в спортивных соревнованиях по различным видам спорта в составе сборных команд муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

На базе колледжа действует специализированный центр компетенций, оснащенный по международным стандартам WorldSkills. В декабре 2017 года колледж стал соревновательной площадкой III регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Физическая культура и спорт».