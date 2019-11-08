СЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ

Реализация проектов «НОВАТЭКа» в Мурманской области стала мощным импульсом для экономического и социального развития региона

С момента начала создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) у села Белокаменка в Мурманской области прошло уже много времени. На месте взорванных сопок и перемещённого скального грунта (а это миллионы кубометров) видны уже не просто площадки, а вполне конкретные объекты будущего комплекса. Аша редакция следит за возведением этого грандиозного объекта, где будут изготавливаться основания гравитационного типа и газосжижающие заводы. Они будут востребованы не только в рамках проекта «Арктик СПГ – 2», но и при реализации других арктических проектов.

В июле текущего года во время посещения строительной площадки глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил, что эксплуатация ЦСКМС рассчитана надолго, на всё время, пока нефть и газ не закончатся в арктической зоне.

Ранее мы уже писали о том, какими темпами ведутся работы на этом объекте. Сейчас мы хотим рассказать, как продвигается реализация этого гигантского по своим масштабам и капитальным вложениям проекта.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ «НОВАТЭКА»

Потребности в экологически чистом и относительно недорогом «голубом топливе» постоянно растут. Но удовлетворять аппетиты потенциальных потребителей путём прокладки газопроводов затратно, да и реализация таких проектов занимает много времени. Протяжённость газопроводов, например от Ямала до потребителей в странах АТР, будет исчисляться тысячами километров. И потребуется согласовывать, что очень важно, маршруты прокладки трубопроводов со многими странами, а это не только затянет время, но и может поставить под угрозу реализацию проекта.

Поэтому оптимальным решением, скорее всего, станет доставка СПГ судами-газовозами. И компания «НОВАТЭК» уже использует данную схему поставок с завода «Ямал СПГ».

Стратегия «НОВАТЭКа» предусматривала производство 57 млн тонн СПГ в год к 2030 г., но Леонид Михельсон выразил уверенность в увеличении производства до 70 млн тонн. Что касается проекта «Арктик СПГ – 2», то предполагается строительство трёх очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн т каждая на основаниях гравитационного типа. Его реализация обойдётся на 30% дешевле, чем проект «Ямал СПГ».

Благодаря реализации СПГ-проектов «НОВАТЭКа» эта отрасль станет мощным локомотивом, который потянет за собой развитие других отраслей промышленного производства нашей страны, что особенно важно в условиях санкций и курса России на импортозамещение. Как заявил Леонид Михельсон, в рамках реализации проектов компании будут задействованы более 800 заводов, созданы более 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а в целом по России – 80 тысяч.

29 февраля 2019 г. в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, Леонид Михельсон сообщил, что инвестиции в проект строительства ЦСКМС в посёлке Белокаменка составят 120 млрд рублей. Он также кратко рассказал о масштабах стройки. Приведём лишь некоторые цифры. Заводы СПГ будут располагаться на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Их размеры – длина 330 метров, ширина 153,7 метра и высота 30 метров.

Масса – порядка 487 тысяч тонн. Внутри ОГТ расположатся два резервуара СПГ общей ёмкостью 230 тысяч и резервуар газового конденсата на 75 тысяч куб метров.

На основаниях гравитационного типа разместится технологическое оборудование, состоящее из 14 модулей общим весом более 160 тысяч тонн. За словом «модуль» стоят вполне конкретные цифры: вес каждого – от 7 до 16 тысяч тонн, размеры – длина от 47 до 65 метров, ширина от 37 до 44 метров и высота от 40 до 68 метров.

Чтобы построить основания гравитационного типа создаются два сухих дока, длина каждого из которых – 415 метров, ширина – 175 метров и высота стенок – порядка 20 метров.

Комплекс изготовления модулей верхних строений заслуживает особых слов: при длине около 350 метров, ширине около 280 метров он будет иметь высоту 93 метра. В цеху будут работать 10 кранов грузоподъёмностью 300 тонн каждый. Рядом со сборочным цехом расположатся цеха техобслуживания, изготовления металлоконструкций, комплекс окраски.

Цех абразивной обработки и окраски также впечатляет своими размерами – около 242 х70х 33 метров. Общая площадь производственных объектов ЦСКМС составит порядка 260 га.

ЦСКМС возводится ударными темпами. На строительной площадке ежедневно задействовано более 500 единиц техники, а всего на стройке трудится более 6 тысяч человек.

Автору этих строк дважды довелось побывать на строительной площадке, воочию убедиться в масштабах будущего центра и темпе работ.

На ровной площадке (ранее здесь возвышалась сопка высотой 82 метра) появились производственные корпуса, склады инертных материалов, сухой док для закладки основания гравитационного типа, отсыпаны четыре искусственных земельных участка, отвоёванные у моря, общей площадью 16 га, построены причалы. Для строителей возведён жилой городок со всей необходимой инфраструктурой.

ПАРТНЁРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Интерес к проекту «Арктик СПГ – 2» и ЦСКМС, как важнейшей составной части этого проекта, проявляют компании многих стран. Достаточно сказать, что в создании Центра участвуют ООО «Велесстрой» (отвечает за строительство фундаментов и возведение цехов), ООО «Ренейссанс ХэвиИндастрис» (бетонный завод и склады-хранилища инертных материалов), АО «Теплохиммонтаж» (возводит док № 1), АО «МРТС» (гидротехнические сооружения, в том числе четыре причала общей длиной 683 метра).

Ещё в мае 2018 г. на XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение об условиях вхождения в проект французской компании «Total». И это неслучайно: она – давний партнёр «НОВАТЭКа», принимавший участие в его первом проекте по сжижению газа – «Ямал СПГ». В начале марта 2019-го доля в «Арктик СПГ – 2», равная 10%, была продана этой компании.

22 июня 2019 г. была закрыта сделка по продаже доли участия в проекте «Арктик СПГ – 2» Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), консорциуму «Mitsui&Co» и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам «JOGMEC» (Japan Arctic LNG).

Церемония подписания договора с консорциумом «Mitsui&Co» и «JOGMEC» состоялась 29 июня в Осаке в присутствии Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Согласно договору, японские компании на долгосрочной основе будут ежегодно приобретать не менее 2 млн т СПГ. И Япония, и Китай являются крупными потребителями сжиженного газа. К тому же обе эти страны имеют опыт создания оборудования для заводов СПГ.

В начале июня 2019 г. во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина было подписано базовое соглашение между «НОВАТЭКом», «Газпромбанком» и китайской «Sinopec» о создании совместного предприятия по реализации газа конечным потребителям на рынке Китая. Таким образом, удалось замкнуть цепочку «добыча – сжижение – транспортировка – сбыт». Предполагается поставка СПГ и во Вьетнам в объёме 4,5 млн тонн в год.

Подписано соглашение с компанией «Repsol», которое предусматривает поставки в течение 15 лет 1 млн тонн сжиженного газа проекта «Арктик СПГ – 2» и других проектов «НОВАТЭКа» на рынки Пиренейского полуострова.

С ОПОРОЙ НА СВОИ СИЛЫ

«НОВАТЭК» стремится максимально задействовать в своих проектах оборудование отечественного производства. Но, к сожалению, российские предприятия ещё не в полной мере могут обеспечить техникой и оборудованием строящиеся заводы СПГ. Понятно, что со временем этот пробел будет устранён и есть уже соответствующие наработки.

Конечно, необходимо налаживать выпуск требуемого оборудования на своих заводах. Первый заместитель председателя правления «НОВАТЭКа» Александр Фридман заявил по этому поводу: «Наш следующий проект «Арктик СПГ – 2» будет использовать новые технологические решения, для воплощения которых будут максимально задействованы российские производители». Компания рассчитывает на быстрое создание и развитие центра СПГ-технологий в России.

Воплощая в жизнь эти намерения, «НОВАТЭК» подписал соглашение с АО «Атомэнергомаш» о развитии стратегического партнёрства и локализации производства критически важного оборудования для проектов по производству СПГ. На предприятиях этого акционерного общества уже выпускаются витые теплообменные аппараты, криогенные насосы средней мощности. На повестке дня – проектирование и производство криогенных насосов высокой мощности. Для четвёртой очереди проекта «Ямал СПГ» (она строится с использованием запатентованной «НОВАТЭКом» технологии «Арктический каскад») на «Атомэнергомаше» уже изготавливается теплообменное и насосное оборудование, которое ранее не выпускалось в России.

Выпуск необходимого для СПГ-проектов оборудования на российских предприятиях не только удешевит строительство заводов по сжижению газа, но и создаст новые рабочие места, позволит уйти от импортозависимости.

Шестого июня 2019 г. в рамках Петербургского международного экономического форума «НОВАТЭК» и ООО «Север-групп» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. В частности, предполагаются поставки материалов и оборудования для проектов «НОВАТЭКа», включая оборудование для линий сжижения газа.

Ещё одно соглашение подписано с Трубной металлургической компанией (ТМК), которая будет поставлять обсадные и насосно-компрессорные трубы.

Понятно, что строительством ЦСКМС в Белокаменке дело не ограничивается. Необходимо создать инфраструктуру на Гыданском полуострове, куда будут отбуксированы три линии завода СПГ. В сжатые сроки предстоит создать и Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области стоимостью 70 млрд рублей. Он будет включать два плавучих хранилища газа и вспомогательный причал, береговое навигационное оборудование.

НЕВИДАННЫЕ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Темпы, масштабы, объём инвестиций и тот эффект, который принесёт строительство ЦСКМС Мурманской области, впечатляют. Около 120 млрд рублей капиталовложений, рабочие места, вовлечение местных предприятий и частного бизнеса в оказание услуг, налоговые поступления (а это более 30 млрд рублей до 2031 г.) никого не могут оставить равнодушным. Уже сейчас подрядчики, занятые в строительстве объектов ЦСКМС, платят налоги в бюджет Мурманской области. В реализации проектов «НОВАТЭКа» задействованы «Атомфлот», Мурманское морское пароходство, Мурманский морской торговый порт, железная дорога, малый и средний бизнес.

Не случайно этому проекту уделяют пристальное внимание и законодательная, и исполнительная власти региона.

В конце мая 2019 г. состоялось расширенное заседание комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения с участием представителей компаний, привлечённых к строительству ЦСКМС, и образовательных учреждений. Обсуждался вопрос приоритетного привлечения трудовых ресурсов области к реализации крупных инвестиционных проектов. Участники совещания призвали обратить внимание работодателей на организацию среднего специального профессионального образования, а также на необходимость создания в Мурманске учебного центра для специалистов среднего звена и целевой подготовки работников.

В июне 2019 г. на полях ПМЭФ глава региона Андрей Чибис и председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией. Оно предусматривает не только взаимодействие в вопросах строительства верфи, но и реализацию социальных проектов.

Прошло менее месяца с момента подписания соглашения в Санкт-Петербурге, и на строительной площадке ЦСКМС в Белокаменке состоялась рабочая встреча Андрея Чибиса и Леонида Михельсона. Глава Мурманской области подчеркнул весомый социальный и экономический эффект для региона от реализации проекта. Обсуждался вопрос, как сделать так, чтобы его жители могли трудиться на объектах компании.

Леонид Михельсон подчеркнул, что Мурманская область становится одним из центральных регионов для компании и «НОВАТЭК» готов участвовать в её социальном развитии. «Стройка у нас идёт, стройка немаленькая. Мурманская область становится ключевым для компании регионом, и мы обязаны и будем участвовать в его социальном развитии», – подчеркнул Леонид Михельсон.

И эти слова не разошлись с делами. Уже 20 августа 2019 г. было подписано соглашение, в соответствии с которым «НОВАТЭК» направит 320 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры Мурманской области. В частности, областной станции скорой медицинской помощи и территориальному центру медицины катастроф переданы четыре автомобиля и четыре реанимобиля. Также для больниц будет закуплена новая диагностическая и лечебная техника. Соглашением предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации по обновлению инфраструктуры в Кольском районе.

Не забыты и жители села Белокаменка и сельского поселения Междуречье, с руководством Кольского района подписано соглашение об их социальной поддержке.

Ещё одним важнейшим социально значимым проектом, который может быть воплощён в жизнь благодаря компании «НОВАТЭК», станет газификация Мурманской области на основе СПГ. Уже в 2020 г. начнутся проектные работы по газификации населённых пунктов, сообщил Леонид Михельсон. Первыми планируется газифицировать два военных гарнизона, расположенных в Мурманской области.

Ещё одним важным инвестиционным проектом станет строительство в Ура-Губе перегрузочного комплекса. Он позволит не только повысить эффективность поставок газа с действующего завода «Ямал СПГ» и со строящегося «Арктик СПГ – 2», но и в перспективе (и на это надеются руководство Мурманской области и её жители) обеспечить газом города и посёлки Кольского полуострова.

Кадры решают всё

При строительстве ЦСКМС и в период работы этого уникального комплекса потребуется около 15 тыс. специалистов различной квалификации. Предприятия региона заинтересованы в получении заказов на выполнение работ для «НОВАТЭКа», а жители Мурманской области хотели бы работать на этой стройке, а в дальнейшем и на предприятии. Но для этого они должны соответствовать предъявляемым компанией требованиям к профессиональной подготовке.

Высшие и средние профессиональные образовательные учреждения Мурманской области проявляют большой интерес к подготовке кадров для «НОВАТЭКа». Так, 28 мая в Мурманском государственном техническом университете состоялся семинар-встреча по перспективам трудоустройства на предприятия, реализующие проекты ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Речь шла о подготовке высококвалифицированных кадров востребованных специальностей и направлений под текущие потребности проекта. В семинаре приняли участие представители Мурманского строительного колледжа, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского государственного технического университета и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.

Одного из основных подрядчиков, компанию «Сарен», представлял руководитель проекта Сергей Филатов. Он отметил, что на данный момент большую часть работников составляют приезжие с опытом работы в аналогичных проектах, но ЦСКМС нуждается в местных кадрах, в том числе в специалистах строительной отрасли, общественного питания, теплоэнергетики, охраны труда и техники безопасности.

Директор Института арктических технологий МГТУ Михаил Васеха сообщил, что рассматривается соглашение о прохождении студентами МГТУ практики на объектах ЦСКМС. Привлечению местных компаний к реализации упомянутого проекта способствует Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф». В 2018 г. она совместно с ООО «НОВАТЭК-Мурманск» провела два Дня подрядчика. Члены Ассоциации представили руководству и специалистам компании, а также её подрядчикам свои возможности и производственный потенциал.

14 марта 2019 г. при поддержке Министерства строительства и предпринимательства Мурманской области состоялся очередной День подрядчика инвестиционного проекта, в котором приняли участие 19 предприятий региона, а 23 августа заинтересованные стороны встретились вновь.

Юрий БАНЬКО.

«Нефть России» 9-10/2019